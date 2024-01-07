Амундсен стал победителем общего зачета «Тур де Ски»

Харальд Амундсен Фото: globallookpress.com
Норвежец выиграл многодневку с результатом 3 часа 41 минута 21,9 секунды. Вторым стал Фридрих Мох (+1.19,2), третьим — Уго Лапалю (+1.32,8).
«Тур де Ски». Итоги
- 1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 3:41.21,9
- 2. Фридрих Мох (Германия) — 1.19,2
- 3. Уго Лапалю (Франция) — 1.32,8
- 4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 1.57,3
- 5. Беда Клее (Швейцария) — 2.07,4
- 6. Эрик Валнес (Норвегия) — 2.17,7
- 7. Хенрик Деннестад (Норвегия) — 2.41,7
- 8. Йенс Бурман (Швеция) — 3.05,4
- 9. Жюль Лапьер (Франция) — 3.53,8
- 10. Мика Фермойлен (Австрия) — 3.56,6