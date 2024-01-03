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    Шведка Сван и француз Шанава выиграли спринты в рамках «Тур де Ски»

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    В Давосе (Швейцария) прошли женский и мужской спринты в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски».

    Линн Сван
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    Линн Сван

    У женщин победу смогла праздновать шведка Линн Сван. Второй к финишу пришла норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призеров замкнула американка Джессика Диггинс.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины
    • 1. Линн Сван (Швеция) — 2.32,35.
    • 2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 1,3 секунды.
    • 3. Джессика Диггинс (США) + 1,73.

    У мужчин победителем стал француз Люка Шанава. Вторым к финишу пришел швед Эдвин Ангер. Тройку призеров замкнул итальянский лыжник Федерико Пеллегрино.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины
    • 1. Люка Шанава (Франция) — 2.15,07.
    • 2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,25 секунды.
    • 3. Федерико Пеллегрино (Италия) + 0,44.
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