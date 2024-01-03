Шведка Сван и француз Шанава выиграли спринты в рамках «Тур де Ски»

В Давосе (Швейцария) прошли женский и мужской спринты в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски».

У женщин победу смогла праздновать шведка Линн Сван. Второй к финишу пришла норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призеров замкнула американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины 1. Линн Сван (Швеция) — 2.32,35.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 1,3 секунды.

3. Джессика Диггинс (США) + 1,73.

У мужчин победителем стал француз Люка Шанава. Вторым к финишу пришел швед Эдвин Ангер. Тройку призеров замкнул итальянский лыжник Федерико Пеллегрино.