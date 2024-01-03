Шведка Сван и француз Шанава выиграли спринты в рамках «Тур де Ски»

Линн Сван Фото: globallookpress.com
У женщин победу смогла праздновать шведка Линн Сван. Второй к финишу пришла норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призеров замкнула американка Джессика Диггинс.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Женщины
- 1. Линн Сван (Швеция) — 2.32,35.
- 2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 1,3 секунды.
- 3. Джессика Диггинс (США) + 1,73.
У мужчин победителем стал француз Люка Шанава. Вторым к финишу пришел швед Эдвин Ангер. Тройку призеров замкнул итальянский лыжник Федерико Пеллегрино.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Личный спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины
- 1. Люка Шанава (Франция) — 2.15,07.
- 2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 0,25 секунды.
- 3. Федерико Пеллегрино (Италия) + 0,44.