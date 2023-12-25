Бородавко: Секрет Большунова? Это профессионализм с высшей точки этого слова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкамоценил выступленияв Кубке России.

26-летний спортсмен одержал 12 побед в 12 гонках Кубка России сезона-2023/2024.

«Секрет Большунова? Это было бы секретом, если бы он не выступал до этого шесть лет на высочайшем уровне. Он просто выходит на свой уровень.

Это очень большой самоконтроль, самоотдача и огромное количество времени, которое он уделяет не только тренировкам, но и восстановлению. Это профессионализм с высшей точки этого слова», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Российские лыжники отстранены от международных стартов с февраля 2022 года.