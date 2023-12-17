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    Вяхирева заняла второе место в рейтинге лучших гандболисток мира по версии Tophandball

    Прочие Гандбол
    Россиянка Анна Вяхирева, выступающая сейчас за норвежский «Кристиансанд», оказалась на втором месте в рейтинге лучших гандболисток планеты по версии влиятельного норвежского издания Tophandball.

    Анна Вяхирева
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    Анна Вяхирева

    Третий год подряд лучшей гандболисткой становится норвежка Хенни Рейстад из датского «Эсбьерга». На третьей строчке находится Катрине Лунде, выступающая вместе с Вяхиревой в одной команде.

    Из других россиянок лучшей стала Дарья Дмитриева, играющая сейчас в словенском «Криме». Она расположилась на 14-м месте. Год назад Дмитриева была седьмой.

    Напомним, что Анна Вяхирева является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.

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