Вяхирева заняла второе место в рейтинге лучших гандболисток мира по версии Tophandball

Анна Вяхирева Фото: globallookpress.com
Третий год подряд лучшей гандболисткой становится норвежка Хенни Рейстад из датского «Эсбьерга». На третьей строчке находится Катрине Лунде, выступающая вместе с Вяхиревой в одной команде.
Из других россиянок лучшей стала Дарья Дмитриева, играющая сейчас в словенском «Криме». Она расположилась на 14-м месте. Год назад Дмитриева была седьмой.
Напомним, что Анна Вяхирева является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.