Француженка Бреза-Буше и норвежей Йоханнес Бе выиграли пасьют на этапе КМ в Ленцерхайде

Йоханнес Бё Фото: globallookpress.com
Среди женщин победу праздновала француженка Жюстин Бреза-Буше, а на втором месте финишировала ее соотечественница Жулия Симон. Бронзу в гонке завоевала норвежская биатлонистка Марит Исхол Скоган.
Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап. Женщины, гонка преследования, 10 км
- 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 27.31,0 (3 промаха).
- 2. Жулия Симон (Франция) +25,2 секунды (2).
- 3. Марит Исхол Скоган (Норвегия) +1.13,6 (2).
У мужчин выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Вторым стал его соотечественник Эндре Стрёмсхейм. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд.
Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
- 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32:30,0 (три промаха).
- 2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 24,7 секунды (2).
- 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 29,1 (1).