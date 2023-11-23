Вирер объявила, что этот сезон может стать для нее последним в карьере

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка итальянская биатлонистказаявила, что сезон 2023/2024, скорее всего, окажется последним в ее профессиональной карьере.

«Не знаю, станет ли этот сезон последним для меня, но это вполне возможно. В середине сезона я приму окончательное решение. Да, я не выиграла золото на Олимпиаде и была разочарована. Это единственная золотая медаль, которой мне не хватает.

Но, если я продолжу карьеру, я постараюсь её выиграть. С другой стороны, я была бы даже рада уйти, чтобы больше не находиться под давлением. Биатлон — тяжёлый вид спорта, поэтому преимущество на стороне более молодых спортсменок. Но я всё ещё голодна», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.

Доротея Вирер — одна из самых популярных и титулованных биатлонисток современности, у нее три бронзовые медали Олимпийских игр (2014, 2018, 2022), четыре золота чемпионата мира, две победы в общем зачете Кубка мира.