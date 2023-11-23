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    Хэмилтон: Я не очень понимаю, откуда взялась история о переговорах с «Ред Булл»

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон отрицает информацию о переговорах с главой «Ред Булл» Кристианом Хорнером по поводу перехода в австрийскую команду.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    «Я не очень понимаю, откуда взялась эта история. Я не понимаю, о чем он говорит, потому что никто из моей команды, насколько мне известно, с ним не общался. Я вообще не разговаривал с Кристианом уже несколько лет.

    Правда, в начале года он обратился ко мне с предложением встретиться, но на этом все и закончилось. Я просто поздравил их с потрясающим годом и сказал, что, надеюсь, в ближайшем будущем мне удастся дать им бой. Это все. Думаю, что это просто нагнетание обстановки», — приводит слова Хэмилтона Standart.

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