Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Норрис — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем. Вторым пришел Ландо Норрис («Макларен»). Третье место занял Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Гран-при Бразилии. Гонка:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
- 3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
- 4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
- 5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
- 6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
- 7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
- 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
- 9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
- 10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
- 11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
- 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
- 13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
- 14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.