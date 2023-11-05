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    Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Норрис — второй

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    На автодроме «Интерлагос» завершился Гран-при Бразилии Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем. Вторым пришел Ландо Норрис («Макларен»). Третье место занял Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

    Гран-при Бразилии. Гонка:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
    • 3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
    • 4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
    • 5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
    • 6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
    • 7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
    • 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
    • 9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
    • 10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
    • 11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
    • 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
    • 13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
    • 14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.
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