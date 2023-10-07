Ферстаппен: Быть трехкратным чемпионом мира — это просто невероятно

Голландский пилотпрокомментировал завоевание третьего подряд чемпионского титула.

«Это фантастическое чувство. Это был невероятный год. Было множество великолепных гонок, и я очень горд работой команды. Быть трехкратным чемпионом мира — это просто невероятно. Мы продолжим бороться, делая все, что в наших силах.

Сегодня была довольно захватывающая гонка, немного обидно за большое количество машин безопасности, но в целом было весело. В данный момент я просто невероятно счастлив», — отметил Ферстаппен после спринта Гран-при Катара.

Ферстаппен завоевал третье чемпионство подряд. Ранее он побеждал в 2021 и 2022 годах.