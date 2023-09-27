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    Феттель — о Ферстаппене: Каждого можно победить

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался о том, смог ли бы он составить конкурению Максу Ферстаппену из «Ред Булл» на одной машине.

    Себастьян Феттель
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    Себастьян Феттель

    «Это было бы не так просто, потому что он очень хорош. Но, конечно, я верю в то, что могу. Знаю, что могу. Я думаю, что сильно отличаюсь от него, но я убежден, что каждого можно победить. Но для этого должна быть хорошая готовность.

    Мне нравится заниматься спортом, но спорт требует огромных усилий, и если я что-то делаю, то хочу делать это правильно. Поэтому я не смог бы победить его, просто придя, бросив сумку в комнате, надев экипировку и сказав: "Давай попробуем". Я не думаю, что это так работает», — приводит CRASH слова Феттеля.

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