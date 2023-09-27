Феттель — о Ферстаппене: Каждого можно победить

Четырехкратный чемпион миравысказался о том, смог ли бы он составить конкурениюиз «Ред Булл» на одной машине.

«Это было бы не так просто, потому что он очень хорош. Но, конечно, я верю в то, что могу. Знаю, что могу. Я думаю, что сильно отличаюсь от него, но я убежден, что каждого можно победить. Но для этого должна быть хорошая готовность.

Мне нравится заниматься спортом, но спорт требует огромных усилий, и если я что-то делаю, то хочу делать это правильно. Поэтому я не смог бы победить его, просто придя, бросив сумку в комнате, надев экипировку и сказав: "Давай попробуем". Я не думаю, что это так работает», — приводит CRASH слова Феттеля.