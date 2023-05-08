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    Костомаров: Спасибо врачам, которые вытащили меня с того света

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    Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на связь после того, как был госпитализирован.

    Роман Костомаров
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    Роман Костомаров

    «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!

    Много трудностей ещё впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжёлой работы над собой», — написал Костомаров на своей странице в социальной сети.

    Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали кисти рук и стопу на левой ноге.

    Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

    В начале года Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

    Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы в танцах на льду.

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