Костомаров: Спасибо врачам, которые вытащили меня с того света

Олимпийский чемпион в танцах на льдувпервые вышел на связь после того, как был госпитализирован.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!

Много трудностей ещё впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжёлой работы над собой», — написал Костомаров на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали кисти рук и стопу на левой ноге.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

В начале года Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы в танцах на льду.