Фетисов о рекомендациях МОК: Разделять общество никому не позволительно

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюраскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета () по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«С 2016 года я поддерживал участие наших спортсменов на Олимпиадах под нейтральным флагом, без флага и гимна. Я понимаю, чего им это стоит — подготовка требует колоссального труда.

Ребята ездили на Олимпиады, возвращались оттуда нашими героями и нашими чемпионами.

Сейчас же ситуация совсем другая. И разделять общество никому не позволительно, оно, наоборот, должно консолидироваться.

Если будет принято решение, что пусть спортсмены едут в любом статусе — это одно, но если это никак не соответствует нынешней ситуации, то тогда придется терпеть дальше.

И ведь все это не гарантирует участия наших спортсменов в Олимпийских играх», — приводит слова Фетисова «Российская газета».