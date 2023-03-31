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    Фетисов о рекомендациях МОК: Разделять общество никому не позволительно

    Прочие Олимпизм
    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «С 2016 года я поддерживал участие наших спортсменов на Олимпиадах под нейтральным флагом, без флага и гимна. Я понимаю, чего им это стоит — подготовка требует колоссального труда.

    Ребята ездили на Олимпиады, возвращались оттуда нашими героями и нашими чемпионами.

    Сейчас же ситуация совсем другая. И разделять общество никому не позволительно, оно, наоборот, должно консолидироваться.

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    • Если будет принято решение, что пусть спортсмены едут в любом статусе — это одно, но если это никак не соответствует нынешней ситуации, то тогда придется терпеть дальше.

    И ведь все это не гарантирует участия наших спортсменов в Олимпийских играх», — приводит слова Фетисова «Российская газета».

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