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    Белоруска Алимбекова-Смольская — обладательница Кубка Содружества по биатлону

    Прочие Биатлон
    Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская стала победительницей общего зачета Кубка Содружества.

    Динара Алимбекова-Смольская
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    Динара Алимбекова-Смольская

    Накануне она заняла шестое место на заключительном, шестом этапе соревнований, который проходит в Тюмени.

    В общем зачете она набрала 1750 очков, на второй и третьей строчках расположились россиянки Виктория Сливко (1680) и Ирина Казакевич (1672) соответственно.

    Кубок Содружества по биатлону. Общий зачет
    Женщины. После 17 гонок из 17

    1. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — 1750
    2. Виктория Сливко — 1680
    3. Ирина Казакевич — 1672
    4. Екатерина Носкова — 1667
    5. Тамара Дербушева — 1665
    6. Наталья Гербулова — 1657
    7. Анастасия Шевченко — 1485
    8. Елизавета Каплина — 1466
    9. Алина Кудисова — 1338
    10. Лариса Куклина — 1287
    11. Анастасия Батманова — 1240
    12. Анастасия Гореева — 1189
    13. Анастасия Егорова — 1162

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