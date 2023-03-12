Белоруска Алимбекова-Смольская — обладательница Кубка Содружества по биатлону

Динара Алимбекова-Смольская Фото: globallookpress.com
Накануне она заняла шестое место на заключительном, шестом этапе соревнований, который проходит в Тюмени.
В общем зачете она набрала 1750 очков, на второй и третьей строчках расположились россиянки Виктория Сливко (1680) и Ирина Казакевич (1672) соответственно.
Кубок Содружества по биатлону. Общий зачет
Женщины. После 17 гонок из 17
1. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — 1750
2. Виктория Сливко — 1680
3. Ирина Казакевич — 1672
4. Екатерина Носкова — 1667
5. Тамара Дербушева — 1665
6. Наталья Гербулова — 1657
7. Анастасия Шевченко — 1485
8. Елизавета Каплина — 1466
9. Алина Кудисова — 1338
10. Лариса Куклина — 1287
11. Анастасия Батманова — 1240
12. Анастасия Гореева — 1189
13. Анастасия Егорова — 1162