Белоруска Алимбекова-Смольская — обладательница Кубка Содружества по биатлону

Белорусская биатлонисткастала победительницей общего зачета Кубка Содружества.

Накануне она заняла шестое место на заключительном, шестом этапе соревнований, который проходит в Тюмени.

В общем зачете она набрала 1750 очков, на второй и третьей строчках расположились россиянки Виктория Сливко (1680) и Ирина Казакевич (1672) соответственно.

Кубок Содружества по биатлону. Общий зачет

Женщины. После 17 гонок из 17

1. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — 1750

2. Виктория Сливко — 1680

3. Ирина Казакевич — 1672

4. Екатерина Носкова — 1667

5. Тамара Дербушева — 1665

6. Наталья Гербулова — 1657

7. Анастасия Шевченко — 1485

8. Елизавета Каплина — 1466

9. Алина Кудисова — 1338

10. Лариса Куклина — 1287

11. Анастасия Батманова — 1240

12. Анастасия Гореева — 1189

13. Анастасия Егорова — 1162