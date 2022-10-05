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    Самуэльссон: Россияне используют спорт для распространения пропаганды

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    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон уверен, что российские спортсмены в ближайшие несколько лет не смогут участвовать в международных соревнованиях.

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    «Думаю, это вообще глупая дискуссия.

    Большинство людей посчитали правильным решением их отстранение весной, и с тех пор ничего не изменилось.

    Ничего, что могло бы оправдать изменение этого решения.

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    • Поначалу я сомневался в справедливости отстранения россиян и белорусов, но потом выяснилось, что несколько отстраненных российских спортсменов из других видов выступали с сильной пророссийской риторикой. Спорт использовался для распространения пропаганды.

    Многие российские спортсмены позировали с Путиным, и мы знаем, что многие спортивные лидеры в России очень близки к власти. Поэтому, считаю, все довольно просто», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

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