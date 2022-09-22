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    Вяльбе о допуске россиян к международным стартам: Думаю, зависит от того, какое будет настроение у МОК

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    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги летнего чемпионата страны.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «Наверное, самый большой сюрприз у ребят преподнес Савелий Коростелев, а у девушек достаточно неожиданно очень стабильно и хорошо выступила Анастасия Прокофьева (Рыгалина). Она выиграла классику и кросс — это очень круто.

    Я всегда боюсь новых фамилий, когда они вырастают из ниоткуда. Жаль, что в соревнованиях не смогли принять участие спортсмены группы Юрия Бородавко, которые болели коронавирусом.

    Тем не менее все прошло очень хорошо», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

    Вяльбе также рассказала о календаре соревнований на зимний сезон и оценила возможность возвращения россиян на международные старты

    «Календарь соревнований мы составили достаточно давно, все находится в министерстве спорта. Как и у других федераций, у нас прибавились этапы Кубка России — их стало больше.

    Если мы не будем допущены до чемпионата мира, то у нас есть Кубок Содружества, который пройдет по той же схеме, в те же дни.

    Одни говорят, что вроде бы есть какое‑то послабление, вроде как уже и Международный олимпийский комитет (МОК) немножко по‑другому смотрит... Но в то же время Международный союз биатлонистов (IBU) и хоккей принимают решения по отстранению.

    Достаточно сложно сказать, что будет. Думаю, зависит от того, какое будет настроение у МОК. Спортсмены из неолимпийских видов спорта выступают, и никаких проблем нет», — добавила она.

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