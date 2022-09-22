Вяльбе о допуске россиян к международным стартам: Думаю, зависит от того, какое будет настроение у МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)подвела итоги летнего чемпионата страны.

«Наверное, самый большой сюрприз у ребят преподнес Савелий Коростелев, а у девушек достаточно неожиданно очень стабильно и хорошо выступила Анастасия Прокофьева (Рыгалина). Она выиграла классику и кросс — это очень круто.

Я всегда боюсь новых фамилий, когда они вырастают из ниоткуда. Жаль, что в соревнованиях не смогли принять участие спортсмены группы Юрия Бородавко, которые болели коронавирусом.

Тем не менее все прошло очень хорошо», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

Вяльбе также рассказала о календаре соревнований на зимний сезон и оценила возможность возвращения россиян на международные старты

«Календарь соревнований мы составили достаточно давно, все находится в министерстве спорта. Как и у других федераций, у нас прибавились этапы Кубка России — их стало больше.

Если мы не будем допущены до чемпионата мира, то у нас есть Кубок Содружества, который пройдет по той же схеме, в те же дни.

Одни говорят, что вроде бы есть какое‑то послабление, вроде как уже и Международный олимпийский комитет (МОК) немножко по‑другому смотрит... Но в то же время Международный союз биатлонистов (IBU) и хоккей принимают решения по отстранению.

Достаточно сложно сказать, что будет. Думаю, зависит от того, какое будет настроение у МОК. Спортсмены из неолимпийских видов спорта выступают, и никаких проблем нет», — добавила она.