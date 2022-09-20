ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОжидаемая трагедия. Сборная России не сыграет на Евро-2024
  • 21:28
    • «Куньлунь» в овертайме одолел ЦСКА
    Все новости спорта

    Лыжник Якимушкин: Надеюсь, на ЧМ нас допустят — в нейтральном статусе или с ограничениями

    Прочие Лыжи
    Серебряный призер Пекина-2022 Иван Якимушкин рассказал, что рассчитывает на допуск сборной России к чемпионату мира по лыжным гонкам, который пройдет с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Стараюсь не думать об этом. Надежда должна быть всегда. И я надеюсь, что на чемпионат мира нас допустят — по крайней мере в нейтральном статусе или с какими‑то еще ограничениями.

    В целом же по сезону мне важнее всего шагнуть вперед после смены группы и изменений в подготовке. Хочется развить скоростные качества, участвовать в спринтерских дисциплинах, бороться там за более высокие позиции.

    Независимо от того, будут ли международные старты, мы должны бороться сами с собой и улучшать себя, чтобы быть максимально готовыми, когда нас допустят к выступлениям на мировом уровне», — сказал Якимушкин «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще один андердог станет жертвой ЦСКА?
  • «Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Светит ли что-нибудь «Витязю» в матче с «Локомотивом»?
  • «Витязь» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Ак Барс» еще раз опустит «Спартак»?
  • «Ак Барс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хан На Лэ — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Гарсия
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фюрнесс — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному