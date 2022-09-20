Лыжник Якимушкин: Надеюсь, на ЧМ нас допустят — в нейтральном статусе или с ограничениями

Серебряный призер Пекина-2022рассказал, что рассчитывает на допуск сборной России к чемпионату мира по лыжным гонкам, который пройдет с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.

«Стараюсь не думать об этом. Надежда должна быть всегда. И я надеюсь, что на чемпионат мира нас допустят — по крайней мере в нейтральном статусе или с какими‑то еще ограничениями.

В целом же по сезону мне важнее всего шагнуть вперед после смены группы и изменений в подготовке. Хочется развить скоростные качества, участвовать в спринтерских дисциплинах, бороться там за более высокие позиции.

Независимо от того, будут ли международные старты, мы должны бороться сами с собой и улучшать себя, чтобы быть максимально готовыми, когда нас допустят к выступлениям на мировом уровне», — сказал Якимушкин «Матч ТВ».