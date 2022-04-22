Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-При Эмилии-Романьи

Голландский пилотвыиграл квалификацию Гран-При Эмилии-Романьи — 4-го этапа чемпионата «Формулы-1» — 2022 .

Действующий чемпион впервые в сезоне завоевал поул. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, а третьим — Ландо Норрис из «Макларена».

Сессия пять раз прерывалась красными флагами, последний из которых досрочно завершил третий и решающий сегмент квалификации — причиной остановки сессии стал вылет Ландо Норриса.

Пилоты «Мерседеса» впервые за 10 лет не прошли в третий сегмент квалификации: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали 13-е и 11-е время соответственно.