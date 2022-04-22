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    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-При Эмилии-Романьи

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    Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-При Эмилии-Романьи — 4-го этапа чемпионата «Формулы-1» — 2022 .

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Действующий чемпион впервые в сезоне завоевал поул. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, а третьим — Ландо Норрис из «Макларена».

    Сессия пять раз прерывалась красными флагами, последний из которых досрочно завершил третий и решающий сегмент квалификации — причиной остановки сессии стал вылет Ландо Норриса.

    Пилоты «Мерседеса» впервые за 10 лет не прошли в третий сегмент квалификации: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали 13-е и 11-е время соответственно.

    Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,999.
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,779.
    • 3. Ландо Норрис («Макларен») +1,132.
    • 4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,165.
    • 5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,203.
    • 6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,743.
    • 7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,809.
    • 8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,440.
    • 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,063.
    • 10. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.
    • 11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.20,757.
    • 12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,916.
    • 13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.21,138.
    • 14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.21,434.
    • 15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.28,119.
    • 16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.20,474.
    • 17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,732.
    • 18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,971.
    • 19. Эстебан Окон («Альпин») — 1.22,338.
    • 20. Алекс Албон («Уильямс») — без времени.
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