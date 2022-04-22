Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-При Эмилии-Романьи

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Действующий чемпион впервые в сезоне завоевал поул. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, а третьим — Ландо Норрис из «Макларена».
Сессия пять раз прерывалась красными флагами, последний из которых досрочно завершил третий и решающий сегмент квалификации — причиной остановки сессии стал вылет Ландо Норриса.
Пилоты «Мерседеса» впервые за 10 лет не прошли в третий сегмент квалификации: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали 13-е и 11-е время соответственно.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,999.
- 2. Шарль Леклер («Феррари») +0,779.
- 3. Ландо Норрис («Макларен») +1,132.
- 4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,165.
- 5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,203.
- 6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,743.
- 7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,809.
- 8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,440.
- 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,063.
- 10. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.
- 11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.20,757.
- 12. Мик Шумахер («Хаас») — 1.20,916.
- 13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.21,138.
- 14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1.21,434.
- 15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.28,119.
- 16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.20,474.
- 17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,732.
- 18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,971.
- 19. Эстебан Окон («Альпин») — 1.22,338.
- 20. Алекс Албон («Уильямс») — без времени.