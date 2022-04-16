Поединок Немкова и Андерсона на Bellator 277 был признан несостоявшимся

Вадим Немков и Кори Андерсон Фото: globallookpress.com
В третьем раунде бойцы столкнулись головами и у россиянина появилось сильное рассечение. Судьи были вынуждены остановить поединок. Чемпионский пояс по-прежнему остался в руках Вадима Немкова.
Рефери признали данный поединок несостоявшийся, после чего российского бойца увезли в больницу. За свою карьеру Вадим Немков провел 16 поединков. 14 из них он выиграл и в двух потерпел поражения.
Андерсон в своем активе имеет 15 побед и 5 проигрышных боев. В Bellator все свои предыдущие бом Кори выиграл досрочно.