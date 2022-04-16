Поединок Немкова и Андерсона на Bellator 277 был признан несостоявшимся

В ночь с 15 на 16 апреля на турнире Bellator 277 в титульном поединке в полутяжелом весе встречались Вадим Немков и экс-боец UFC

В третьем раунде бойцы столкнулись головами и у россиянина появилось сильное рассечение. Судьи были вынуждены остановить поединок. Чемпионский пояс по-прежнему остался в руках Вадима Немкова.

Рефери признали данный поединок несостоявшийся, после чего российского бойца увезли в больницу. За свою карьеру Вадим Немков провел 16 поединков. 14 из них он выиграл и в двух потерпел поражения.

Андерсон в своем активе имеет 15 побед и 5 проигрышных боев. В Bellator все свои предыдущие бом Кори выиграл досрочно.