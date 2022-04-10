Леклер — победитель Гран-при Австралии

Пилот «Феррари»выиграл гонку «Гран-при Австралии». От также выиграл квалификацию и показал лучший круг.

Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошел на 39-м круге из-за технических проблем, семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал четвертым.

Гран-при Австралии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Серхио Перес («Ред Булл»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Даниэль Риккардо («Макларен»)

7. Эстебан Окон («Альпин»)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Мик Шумахер («Хаас»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Фернандо Алонсо («Альпин»)

Сошли:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

Карлос Сайнс («Феррари»)