ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресПримера. «Атлетико» проиграл «Мальорке», «Реал» победил «Хетафе», «Барса» против «Леванте»
  • 07:53
    • Ян проиграл Стерлингу в реванше на UFC 273
  • 10:00
    • Леклер — победитель Гран-при Австралии
  • 07:00
    • Олейник победил Вандеру на UFC 273
  • 01:12
    • «Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом»
  • 00:10
    • ПСЖ разгромил «Клермон», по хет-трику сделали Мбаппе и Неймар
    Все новости спорта

    Леклер — победитель Гран-при Австралии

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл гонку «Гран-при Австралии». От также выиграл квалификацию и показал лучший круг.

    Шарль Леклер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шарль Леклер

    Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

    Действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» сошел на 39-м круге из-за технических проблем, семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал четвертым.

    Гран-при Австралии. Гонка

    1. Шарль Леклер («Феррари»)
    2. Серхио Перес («Ред Булл»)
    3. Джордж Расселл («Мерседес»)
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    5. Ландо Норрис («Макларен»)
    6. Даниэль Риккардо («Макларен»)
    7. Эстебан Окон («Альпин»)
    8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
    9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
    10. Алекс Албон («Уильямс»)
    11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
    12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
    13. Мик Шумахер («Хаас»)
    14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    15. Юки Цунода («Альфа Таури»)
    16. Николас Латифи («Уильямс»)
    17. Фернандо Алонсо («Альпин»)

    Сошли:

    Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
    Карлос Сайнс («Феррари»)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» «засушат» главный матч сезона в АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Чья безвыигрышная серия прервется на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Барса» потеряет очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  6.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному