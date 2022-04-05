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    Листунова: Будем надеяться, что нас допустят до чемпионата Европы по гимнастике

    Прочие Спортивная гимнастика Вокруг спорта
    Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова заявила, что продолжит подготовку к международным соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.

    Виктория Листунова
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    Виктория Листунова

    С 7 марта россияне не могут выступать на соревнованиях под эгидой FIG. С 6 по 17 апреля в Казани пройдут чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике, соревнования среди женщин и юниорок пройдут с 6 по 10 апреля.

    «Стараюсь не обращать внимания на сложности и думать о хорошем. Когда приняли решение об отстранении, было грустно, обидно. Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация.

    Мое дело — готовиться, тренироваться и выступать. Будем надеяться, что нас допустят до Европы, а это значит, что сейчас в Казани надо показывать результат.

    В то же время сказать, что сильно не хватало соревновательного опыта не могу, все-таки чемпионат России — это как раз те соревнования, где можно пробовать новые элементы, связки», — передает слова Листуновой ТАСС.

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