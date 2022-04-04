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    Непряева о вручении Большого хрустального глобуса: Чем больше ждешь, тем больше эмоционально выхолощена

    Прочие Лыжи
    Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от получения Большого хрустального глобуса за сезон-2021/22.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Лыжнице вручили награду в воскресенье, 3 апреля, после марафона на чемпионате России в Сыктывкаре.

    «Узнала об этом только ко второй половине чемпионата России. Конечно я рада, такое долгое ожидание, чем больше ждешь, тем больше эмоционально выхолощена.

    Если бы вручали в начале гонок, то по-другому отреагировала бы. Я как выжатый лимон, хочется отгородиться ото всех, просто отдыхать», — сказала Непряева.

    «Последняя гонка чемпионата России тяжело далась. Были мысли сойти на 15-м километре, когда я понимала, что уже терплю за Машей Истоминой.

    Если бы сошла со вчерашней "тридцатки", меня бы уволили, наверное, ха-ха. После Пекина это бы как клеймо было, мне кажется. Шутка», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

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