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    Тренер сборной России объяснил неудачи Якимушкина и Семикова в сезоне-2021/2022

    Прочие Лыжи
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков объяснил, с чем, по его мнению, связано то, что Иван Якимушкин и Илья Семиков в сезоне-2021/2022 не демонстрировали ожидаемых результатов.

    Илья Семиков
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    Илья Семиков

    «От Ивана после прошлого сезона ждали очень многого. Все спортсмены стремятся к росту результатов и при этом прикладывают массу усилий. Но есть такие понятия, как исполнительность и аналитика. Когда у спортсмена что-то не получается, есть смысл покопаться в себе и понять, что в прошлом году помешало, а что способствовало росту результатов. И с этим анализом уже готовиться в следующем сезоне.

    Есть моменты, которые Ваня скопировал с прошлого года. Я не буду рассказывать подробности, мы с ним говорили на эту тему. Очень хотелось бы, чтобы он в дальнейшем чуть больше доверял тренеру. Мы же все хотим для спортсменов только лучшего, даём ту или иную рекомендацию, совершаем то или иное действие. Но когда спортсмен думает, что он поступает себе во благо и игнорирует эти рекомендации, — это неправильно.

    Что касается Семикова, то Илья к Олимпиаде подошёл в идеальной форме. Я его таким видел только один раз: на королевском марафоне в Хольменколлене, когда наши парни заняли первые четыре места, а он просто побоялся обыгрывать более титулованных соперников, не поверил в себя. На заключительном этапе работы к классической разделке он пробежал ту же дистанцию без специальной подготовки лыж и в тяжёлых климатических условиях на минуту быстрее, чем потом саму гонку! Что случилось в начале второго круга, когда его просто вырубило? То ли это психология, то ли тактическую установку не выполнил, то ли темп завысил — до сих пор не можем разобраться. Я склоняюсь к тому, что всё-таки чуть-чуть Илья сгорел накануне гонки», — приводятся слова Перевозчикова на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

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