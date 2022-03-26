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    Крянин — о победе Терентьева в спринте: Молодые парни начинают кусаться. Есть конкуренция

    Прочие Лыжи
    Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал победу 22-летнего Александра Терентьева в коньковом спринте на чемпионате России — 2022 в Сыктывкаре. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял в гонке второе место.

    Александр Терентьев
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    Александр Терентьев

    «Что касается победы Терентьева, то молодые парни начинают кусаться. Это хорошо, есть конкуренция. По окончании старта Терентьев доказал, что является лучшим спринтером. В этом и есть спорт: не надо почивать на лаврах. Ребята сейчас отдохнут и в бой с новыми силами.

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