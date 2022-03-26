Крянин — о победе Терентьева в спринте: Молодые парни начинают кусаться. Есть конкуренция

Вице-президент Федерации лыжных гонок Россиипрокомментировал победу 22-летнегов коньковом спринте на чемпионате России — 2022 в Сыктывкаре. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял в гонке второе место.

«Что касается победы Терентьева, то молодые парни начинают кусаться. Это хорошо, есть конкуренция. По окончании старта Терентьев доказал, что является лучшим спринтером. В этом и есть спорт: не надо почивать на лаврах. Ребята сейчас отдохнут и в бой с новыми силами.

Ретивых? Предположу, что подготовку на координацию надо закладывать с детства, чтобы они учились стоять нормально в экстремальных ситуациях. Конечно, раз на раз не приходится. Видимо, на данный момент Глеб не в той форме — желание превосходит возможности. Это выливается в результат», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».