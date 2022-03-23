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    Хендрикс: Из-за травмы я тренировалась только 4 дня перед чемпионатом мира

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    Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье, где она заняла промежуточное второе место.

    Луна Хендрикс
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    Луна Хендрикс

    «Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Чувствовала себя очень уверенно на льду, мои прыжки были на высоте, хотя из-за травмы не в лучшей форме.

    Выступила так, как смогла, и довольна всем, что сделала сегодня. После Олимпиады хотела показать, что могу выступать лучше, и рада, что у меня получилось.

    Стараюсь быть сильной, не думать о травме и получать удовольствие. Из-за травмы паха я тренировалась только 4 дня перед чемпионатом мира, а в последний день еще и лодыжку повредила, которая два года назад была серьезно травмирована.

    Я очень по-умному готовилась к соревнованиям, пыталась извлечь максимум пользы и одновременно сохранить силы, чтобы хорошо выступить сегодня», — сказала Хендрикс «Чемпионату».

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