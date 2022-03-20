Порошкин выиграл гонку преследования на соревнованиях «Олимпийцы России», Большунов — 6-й

Второе место занял Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Илья Семиков.
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стартовал в пасьюте с 3-минутным отставанием от лидера (Порошкина), так как пропускал разделку. В итоге он занял шестое место, отыграв у победителя 51 секунду.
Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины.
Гонка преследования, 15 км. Классический стиль
1. Илья Порошкин — 38.33,6.
2. Савелий Коростелёв — отставание 36,2.
3. Илья Семиков +45,4.
4. Иван Якимушкин +55,0.
5. Евгений Белов +56,9.
6. Александр Большунов +2.09,0.
7. Алексей Червоткин +2.17,1.
8. Денис Спицов +2.55,8.
Такое большое отставание бронзового призёра разделки Дениса Спицова обусловлено поломкой крепления лыж по ходу гонки.