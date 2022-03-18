Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья

Тириль Экхофф Фото: globallookpress.com
Второй результат у австрийки Лизы Терезы Хаузер. Она избежала промахов, но уступила победительнице семь секунд. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Рёйселанд. Она с одним промахом проиграла Экхофф 9,4 секунды.
Напомним, российских спортсменов отстранили от соревнований. Они принимают участие во внутренних стартах.
Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия). Спринт, женщины
1. Тириль Экхофф — 21.28,3 (1).
2. Лиза Тереза Хаузер + 7,0 (0).
3. Марте Рёйселанд + 9,4 (1).