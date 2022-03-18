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    Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья

    Прочие Биатлон
    На этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) завершилась женская спринтерская гонка. Лучший результат показала норвежка Тириль Экхофф. Она преодолела 7,5-километровую дистанцию за 21 минуту 28,3 секунды, допустив один промах.

    Тириль Экхофф
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    Тириль Экхофф

    Второй результат у австрийки Лизы Терезы Хаузер. Она избежала промахов, но уступила победительнице семь секунд. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Рёйселанд. Она с одним промахом проиграла Экхофф 9,4 секунды.

    Напомним, российских спортсменов отстранили от соревнований. Они принимают участие во внутренних стартах.

    Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия). Спринт, женщины

    1. Тириль Экхофф — 21.28,3 (1).
    2. Лиза Тереза Хаузер + 7,0 (0).
    3. Марте Рёйселанд + 9,4 (1).

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