Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья

На этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) завершилась женская спринтерская гонка. Лучший результат показала норвежка. Она преодолела 7,5-километровую дистанцию за 21 минуту 28,3 секунды, допустив один промах.

Второй результат у австрийки Лизы Терезы Хаузер. Она избежала промахов, но уступила победительнице семь секунд. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Рёйселанд. Она с одним промахом проиграла Экхофф 9,4 секунды.

Напомним, российских спортсменов отстранили от соревнований. Они принимают участие во внутренних стартах.

Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия). Спринт, женщины

1. Тириль Экхофф — 21.28,3 (1).

2. Лиза Тереза Хаузер + 7,0 (0).

3. Марте Рёйселанд + 9,4 (1).