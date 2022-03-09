ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Интер»Заколдованный каркас. Ливерпульцы «на тоненького» прошли в четвертьфинал ЛЧ
  • 15:04
    • Йоханнес Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира
  • 13:15
    • Источник: Роналду хочет покинуть «МЮ»
  • 12:22
    • УЕФА планирует расширить состав участников чемпионата Европы до 32-х сборных
    Все новости спорта

    Йоханнес Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира

    Прочие Лыжи
    Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо снялся с этапа Кубка мира в Фалуне, который пройдёт в ближайшие выходные. Об этом сообщает VG, ссылаясь на пресс-релиз сборной Норвегии. Спортсмен не успел восстановиться после коронавируса.

    Йоханнес Клебо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йоханнес Клебо

    «К сожалению, Йоханнесу ещё рано выходить на старт после заражения ковидом», — сказал тренер норвежцев Арильд Монсен.

    Этап в Фалуне — последний в сезоне-2021/2022.

    Напомним, Клебо и другие спринтеры мужской сборной Норвегии заразились коронавирусом в преддверии этапов Кубка мира в Драммене и Хольменколлене (Норвегия), которые состоялись на минувшей неделе.

    Йоханнес Клебо досрочно стал обладателем Кубка мира в сезоне-2021/2022. Он опередил россиянина Александра Большунова и финна Ийво Нисканена.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мбаппе снова нокаутирует «Реал»?
  • «Реал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Спортинг» сможет забить в этом матче
  • «Манчестер Сити» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Айнтрахт» не уступит в Севилье
  • «Бетис» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брага — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барселона — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Севилья — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному