Йоханнес Клебо снялся с последнего в сезоне этапа Кубка мира

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
«К сожалению, Йоханнесу ещё рано выходить на старт после заражения ковидом», — сказал тренер норвежцев Арильд Монсен.
Этап в Фалуне — последний в сезоне-2021/2022.
Напомним, Клебо и другие спринтеры мужской сборной Норвегии заразились коронавирусом в преддверии этапов Кубка мира в Драммене и Хольменколлене (Норвегия), которые состоялись на минувшей неделе.
Йоханнес Клебо досрочно стал обладателем Кубка мира в сезоне-2021/2022. Он опередил россиянина Александра Большунова и финна Ийво Нисканена.