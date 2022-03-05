Тереза Йохауг: Через 10 лет буду очень довольна, что ушла сейчас

Тереза Йохауг Фото: globallookpress.com
Йохауг выиграла марафон классическим стилем на этапе КМ в Осло. Вчера, 4 марта, титулованная норвежка объявила о завершении карьеры.
«Это было фантастически, очень красиво, но очень грустно. После Пекина и трёх олимпийских золотых медалей я почувствовала, что хочу отдать себя другому делу. Я знаю, что Терезе через 10 лет будет этим очень довольна, но Терезе здесь и сейчас действительно хочет просто кататься на лыжах. Я знаю, что это правильно.
Всё прошло очень эмоционально. Будет время, когда я буду сожалеть об этом. Правильно ли это? Да, я знаю, это правильно», — приводит слова Йохауг NRK.