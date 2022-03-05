ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • 15:28
    • Маркиньос: Надеюсь, скоро продлим контракт с «ПСЖ»
  • 15:02
    • Тереза Йохауг: Через 10 лет буду очень довольна, что ушла сейчас
  • 14:54
    • Семак прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России
  • 14:15
    • Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»
  • 14:08
    • Российская лыжница Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»
    Все новости спорта

    Тереза Йохауг: Через 10 лет буду очень довольна, что ушла сейчас

    Прочие Лыжи
    Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась эмоциями от последней гонки Кубка мира в Норвегии.

    Тереза Йохауг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тереза Йохауг

    Йохауг выиграла марафон классическим стилем на этапе КМ в Осло. Вчера, 4 марта, титулованная норвежка объявила о завершении карьеры.

  • Йохауг выиграла марафон в Холменколлене. Это была ее последняя гонка на Кубке мира
  • Читайте по теме

    • «Это было фантастически, очень красиво, но очень грустно. После Пекина и трёх олимпийских золотых медалей я почувствовала, что хочу отдать себя другому делу. Я знаю, что Терезе через 10 лет будет этим очень довольна, но Терезе здесь и сейчас действительно хочет просто кататься на лыжах. Я знаю, что это правильно.

  • Терезе Йохауг объявила о завершении карьеры на Кубке мира и высказалась об Украине
  • Читайте по теме

    • Всё прошло очень эмоционально. Будет время, когда я буду сожалеть об этом. Правильно ли это? Да, я знаю, это правильно», — приводит слова Йохауг NRK.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет матч «Реалов» в Мадриде?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Вест Хэм» снова отберет очки у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Фрайбурга»?
  • «Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному