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    Йохауг выиграла марафон в Холменколлене. Это была ее последняя гонка на Кубке мира

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    Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла классический масс-старт на 30 км на этапе Кубка мира в Осло.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    Тереза пробежала дистанцию за 1 час 19 минут 22,8 секунды.

    Второе место заняла финка Криста Пярмякоски. Третьей финишировала шведка Юнна Сундлинг.

    Для Йохауг это была последняя гонка в карьере.

    Напомним, сборная России не участвует в соревнованиях.

    Кубок мира по лыжным гонкам. Осло, Норвегия

    Женщины. Масс-старт

    30 км, классический стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:19.22,8

    2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 19,4

    3. Юнна Сундлинг (Швеция) — 32,3

    4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 33,8

    5. Катарина Хенниг (Германия) — 34,7

    6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 46,7

    7. Рози Бреннан (США) — 1.12,3

    8. Марте Сконес (Норвегия) — 1.13,1

    9. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.13,8

    10. Хайди Венг (Норвегия) — 1.22,5

    11. Лотта Венг (Норвегия) — 2.27,4

    12. Йоханна Матинтало (Финляндия) — 2.27,8...

    15. Шарлотте Калла (Швеция) — 2.31,2

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