Йохауг выиграла марафон в Холменколлене. Это была ее последняя гонка на Кубке мира

Тереза пробежала дистанцию за 1 час 19 минут 22,8 секунды.
Второе место заняла финка Криста Пярмякоски. Третьей финишировала шведка Юнна Сундлинг.
Для Йохауг это была последняя гонка в карьере.
Напомним, сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок мира по лыжным гонкам. Осло, Норвегия
Женщины. Масс-старт
30 км, классический стиль
Женщины. Масс-старт
30 км, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:19.22,8
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 19,4
3. Юнна Сундлинг (Швеция) — 32,3
4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 33,8
5. Катарина Хенниг (Германия) — 34,7
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 46,7
7. Рози Бреннан (США) — 1.12,3
8. Марте Сконес (Норвегия) — 1.13,1
9. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.13,8
10. Хайди Венг (Норвегия) — 1.22,5
11. Лотта Венг (Норвегия) — 2.27,4
12. Йоханна Матинтало (Финляндия) — 2.27,8...
15. Шарлотте Калла (Швеция) — 2.31,2