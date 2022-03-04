Шумахер: Расставание «Хааса» с Мазепиным — единственный правильный вариант

Бывший гонщик Формулы-1поделился мнением о возможном уходе российского пилота «Хааса»из-за ситуации на территории Украины.

Ранее немецкий Sky Sport опубликовал сообщение о том, что «Хаас» решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды — компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» — «становится более и более вероятным».

Официальный представитель «Хааса» заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Обидно за Никиту, который вообще ничего не может с этим поделать. Это сложная ситуация, но расставание — единственный правильный вариант на данный момент.

Со спортивной точки зрения его уход может быть неплохим решением для команды. Все должно привести к полному разделению сторон.

У нас есть два фактора: один — это давление извне, а второй — тот факт, что "Хаас" — американская команда», — цитирует Шумахера Sky Sports.

Ральф является дядей напарника Никиты — Мика Шумахера.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.