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    Шумахер: Расставание «Хааса» с Мазепиным — единственный правильный вариант

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о возможном уходе российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина из-за ситуации на территории Украины.

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    Ранее немецкий Sky Sport опубликовал сообщение о том, что «Хаас» решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды — компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» — «становится более и более вероятным».

    Официальный представитель «Хааса» заявил, что эта информация не соответствует действительности.

    «Обидно за Никиту, который вообще ничего не может с этим поделать. Это сложная ситуация, но расставание — единственный правильный вариант на данный момент.

    Со спортивной точки зрения его уход может быть неплохим решением для команды. Все должно привести к полному разделению сторон.

    У нас есть два фактора: один — это давление извне, а второй — тот факт, что "Хаас" — американская команда», — цитирует Шумахера Sky Sports.

    Ральф является дядей напарника Никиты — Мика Шумахера.

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