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    «Матч ТВ» не будет показывать Кубок мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать гонки Кубка мира по биатлону.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня КМ не комментирую...», — написал Губерниев в своем телеграме.

    Сборную Россию по биатлону, как известно, отстранили от международных соревнований.

    17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

    Ранее IBU выпустил заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на оставшиеся этапы Кубка мира и IBU только в нейтральном статусе. Спортсмены сборных снялись с соревнований.

    До окончания сезона-2021/22 осталось три этапа, который состоятся в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.

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