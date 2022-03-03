«Матч ТВ» не будет показывать Кубок мира по биатлону

Дмитрий Губерниев Фото: globallookpress.com
«А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня КМ не комментирую...», — написал Губерниев в своем телеграме.
Сборную Россию по биатлону, как известно, отстранили от международных соревнований.
17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).
Ранее IBU выпустил заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на оставшиеся этапы Кубка мира и IBU только в нейтральном статусе. Спортсмены сборных снялись с соревнований.
До окончания сезона-2021/22 осталось три этапа, который состоятся в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.