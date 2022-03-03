«Матч ТВ» не будет показывать Кубок мира по биатлону

Известный комментаторсообщил, что телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать гонки Кубка мира по биатлону.

«А биатлона не будет! Биатлона нет! Сегодня КМ не комментирую...», — написал Губерниев в своем телеграме.

Сборную Россию по биатлону, как известно, отстранили от международных соревнований.

17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Ранее IBU выпустил заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на оставшиеся этапы Кубка мира и IBU только в нейтральном статусе. Спортсмены сборных снялись с соревнований.

До окончания сезона-2021/22 осталось три этапа, который состоятся в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.