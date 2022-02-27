Йохауг выиграла «разделку» на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — 2-я

Норвежкаодержала победу в классической гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Норвежская лыжница преодолела 10 км дистанции за 24 минуты и 28,4 секунды.

Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева, отставшая от победительницы на 1,2 секунды. Бронза у финской лыжницы Кристы Пармакоски (+16,5).