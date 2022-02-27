Йохауг выиграла «разделку» на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — 2-я

Наталья Непряева, Тереза Йохауг и Криста Пармакоски Фото: globallookpress.com
Норвежская лыжница преодолела 10 км дистанции за 24 минуты и 28,4 секунды.
Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева, отставшая от победительницы на 1,2 секунды. Бронза у финской лыжницы Кристы Пармакоски (+16,5).
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (К)
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 24.28,4
- 2. Наталья Непряева (Россия) — 24.29,6
- 3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 24.44,9
- 4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 25.06,1
- 5. Юнна Сундлинг (Швеция) — 25.09,1
- 6. Эбба Андерссон (Швеция) — 25.25,6
- 7. Катарина Хенниг (Германия) — 25.28,3
- 8. Рози Бреннан (США) — 25.31,2
- 9. Моа Ольссон (Швеция) — 25.39,4
- 10. Эмма Рибом (Швеция) — 25.40,2
- 13. Татьяна Сорина (Россия) — 25.46,0
- 23. Екатерина Смирнова (Россия) — 26.17,2
- 25. Мария Истомина (Россия) — 26.21,3
- 41. Анастасия Рыгалина (Россия) — 27.01,4
- 44. Христина Мацокина (Россия) — 27.11,1
- 48. Ольга Кучерук (Россия) — 27.35,1