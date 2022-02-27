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    • Йохауг выиграла «разделку» на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — 2-я
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    Йохауг выиграла «разделку» на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — 2-я

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    Норвежка Тереза Йохауг одержала победу в классической гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

    Наталья Непряева, Тереза Йохауг и Криста Пармакоски
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    Наталья Непряева, Тереза Йохауг и Криста Пармакоски

    Норвежская лыжница преодолела 10 км дистанции за 24 минуты и 28,4 секунды.

    Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева, отставшая от победительницы на 1,2 секунды. Бронза у финской лыжницы Кристы Пармакоски (+16,5).

    Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (К)
    • 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 24.28,4
    • 2. Наталья Непряева (Россия) — 24.29,6
    • 3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 24.44,9
    • 4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 25.06,1
    • 5. Юнна Сундлинг (Швеция) — 25.09,1
    • 6. Эбба Андерссон (Швеция) — 25.25,6
    • 7. Катарина Хенниг (Германия) — 25.28,3
    • 8. Рози Бреннан (США) — 25.31,2
    • 9. Моа Ольссон (Швеция) — 25.39,4
    • 10. Эмма Рибом (Швеция) — 25.40,2
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    • 48. Ольга Кучерук (Россия) — 27.35,1
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