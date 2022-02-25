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    FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 на территории России

    Прочие Лыжи
    Международная федерация лыжного спорта отменила проведение оставшихся этапов Кубка мира сезона-2021/22 в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 на территории России
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    FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 на территории России

    «После тщательных консультаций со своими заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности чемпионата мира все оставшиеся этапы Кубка мира, запланированные на период до конца 2021 года, и которые должны были состояться в России, будут отменены или перенесены в другое место», — говорится в заявлении.

    Таким образом, в Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта. Также отменены этапы по фристайлу и прыжкам с трамплина.

    FIS сообщит о новых датах и местах проведения соревнований как только они будут подтверждены.

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