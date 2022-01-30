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    Буртасова и Бабиков стали чемпионами Европы по биатлону в супермиксте

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    Сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

    Антон Бабиков
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    Антон Бабиков

    Второй к финишу пришла команда Франции в составе Лу Жанмонно и Эмильена Клода, тройку лучших замкнула сборная Германии (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов).

    Евгения Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Антон Бабиков зашёл на штрафной круг и использовал 7 дополнительных выстрелов.

    Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Супермикст

    1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 39.10,5 (1+7).
    2. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — +1.01,4 (4+10).
    3. Германия (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов) — +1.34,1 (3+14).

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