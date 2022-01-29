Молдавская биатлонистка Стремоус выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

Алина Стремоус Фото: globallookpress.com
Второй стала немка Янина Хеттих. Третьей пришла норвежка Йенни Энодд.
Лучшей среди россиянок стала Лариса Куклина, которая пришла пятой.
Чемпионат Европы по биатлону 2022
Арбер, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Алина Стремоус (Молдавия) — 30:39.2 (4)
2. Янина Хеттих (Германия) +17.7 (5)
3. Йенни Энодд (Норвегия) +26.8 (4)
4. Аита Гаспарин (Швейцария) +48.3 (3)
5. Лариса Куклина (Россия) +1:32.6 (5)
11. Евгения Буртасова (Россия) +2:38.6 (8)
17. Анастасия Шевченко (Россия) +2:51.2 (9)
26. Наталья Гербулова (Россия) +3:06.1 (8)
38. Виктория Сливко (Россия) +4:06.1 (8)