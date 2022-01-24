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    Петкович продолжит тренировать сборную России по гандболу после ЧЕ

    Прочие Гандбол
    Немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович продолжит возглавлять мужскую сборную России по гандболу после чемпионата Европы, заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

    Велимир Петкович
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    Велимир Петкович

    В воскресенье российские гандболисты лишились шансов выйти в полуфинал чемпионата Европы, сыграв вничью с командой Польши (29:29).

    «Команда оставляет самое приятное впечатление, впервые за шесть с половиной лет, что я работаю в федерации, мне не стыдно за мужскую сборную России.

    Я получаю огромное количество звонков поддержки, многие болельщики поняли, что мужской гандбол ничем не хуже, чем женский, и если команда играет по-настоящему — с волей, с отдачей, с желанием победить, то такие матчи можно смотреть с удовольствием.

    Нет никаких сомнений в компетенции Велимира, в его желании работать. Очевидно, что он умеет поднимать ребят на баррикады, выжимать из команды все.

    Я вижу взаимное доверие, это дорогого стоит», — сказал ТАСС глава федерации, отметив, что специалист продолжит работать с национальной командой после чемпионата Европы.

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