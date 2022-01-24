Петкович продолжит тренировать сборную России по гандболу после ЧЕ

Немецкий тренер югославского происхожденияпродолжит возглавлять мужскую сборную России по гандболу после чемпионата Европы, заявил президент Федерации гандбола России

В воскресенье российские гандболисты лишились шансов выйти в полуфинал чемпионата Европы, сыграв вничью с командой Польши (29:29).

«Команда оставляет самое приятное впечатление, впервые за шесть с половиной лет, что я работаю в федерации, мне не стыдно за мужскую сборную России.

Я получаю огромное количество звонков поддержки, многие болельщики поняли, что мужской гандбол ничем не хуже, чем женский, и если команда играет по-настоящему — с волей, с отдачей, с желанием победить, то такие матчи можно смотреть с удовольствием.

Нет никаких сомнений в компетенции Велимира, в его желании работать. Очевидно, что он умеет поднимать ребят на баррикады, выжимать из команды все.

Я вижу взаимное доверие, это дорогого стоит», — сказал ТАСС глава федерации, отметив, что специалист продолжит работать с национальной командой после чемпионата Европы.