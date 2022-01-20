ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов
  • 22:04
    • «Арсенал» и «Ливерпуль» назвали составы на полуфинал Кубка лиги
  • 20:56
    • Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф Кубка Африи, Алжир вылетел
  • 18:00
    • РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов
  • 17:42
    • Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира. У Халили — бронза
  • 17:21
    • Тони де Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар» из «Эспаньола»
    Все новости спорта

    Петкович: Швеция одержала заслуженную победу, с Испанией попробуем сыграть лучше

    Прочие Гандбол
    Наставник сборной России Велимир Петкович подвел итоги первой игры основного раунда чемпионата Европы по гандболу, в котором его команда уступила соперникам из Швеции (23:29).

    Велемир Петкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Велемир Петкович

    «Для нас это был трудный матч, вы понимаете, каково команде обходиться без двух важных игроков — Сергея Марка Косоротова и Даниила Шишкарева. Они имеют большое значение для сборной.

    Но мы уверены в бойцовских качествах и силе команды. И, конечно, завтра и в двух следующих матчах попробуем отыграть те два очка, которых лишились сейчас. Сегодня Швеция одержала заслуженную победу.

    Будем много работать. До 15.30 в пятницу еще много времени. Косоротова нам никто не вернет, но у нас есть одна тренировка. Можем смотреть видео, разбирать свою игру и соперника.

    И попытаться провести матч лучше, чем сегодня», — сказал Петкович «Спорт-Экспрессу».

    После этой встречи Швеция сравнялась с Россией по очкам. Следующим соперником команды Петковича 21 января станут испанцы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» проиграет «Атлетику» в Кубке Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Бостон» снова справится с «Вашингтоном»?
  • «Бостон» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.31
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному