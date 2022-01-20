Петкович: Швеция одержала заслуженную победу, с Испанией попробуем сыграть лучше

Наставник сборной Россииподвел итоги первой игры основного раунда чемпионата Европы по гандболу, в котором его команда уступила соперникам из Швеции (23:29).

«Для нас это был трудный матч, вы понимаете, каково команде обходиться без двух важных игроков — Сергея Марка Косоротова и Даниила Шишкарева. Они имеют большое значение для сборной.

Но мы уверены в бойцовских качествах и силе команды. И, конечно, завтра и в двух следующих матчах попробуем отыграть те два очка, которых лишились сейчас. Сегодня Швеция одержала заслуженную победу.

Будем много работать. До 15.30 в пятницу еще много времени. Косоротова нам никто не вернет, но у нас есть одна тренировка. Можем смотреть видео, разбирать свою игру и соперника.

И попытаться провести матч лучше, чем сегодня», — сказал Петкович «Спорт-Экспрессу».

После этой встречи Швеция сравнялась с Россией по очкам. Следующим соперником команды Петковича 21 января станут испанцы.