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    Общий зачет Кубка мира: Фийон-Майе лидирует, Логинов в топ-5

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков, победивший в индивидуальной гонке в Антерсельве, поднялся с 44-го на 34-е место в общем зачете Кубка мира.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    Первое место занимает француз Кантен Фийон-Майе, в гонке ставший 20-м. На второе место поднялся Эмильян Жаклен из Франции, а замыкает тройку лидеров Себастьян Самуэльссон из Швеции.

    Россиянин Карим Халили, выигравший бронзу в индивидуальной гонке, поднялся с 29-го места на 21-е.

    Александр Логинов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, Александр Поварницын опустился на одну позицию (36-й).

    Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

    1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 602.
    2. Эмильен Жаклен (Франция) — 501.
    3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) —484
    4. Тарьей Бё (Норвегия) — 458.
    5. Александр Логинов (Россия) — 413.
    6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 407.
    7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 386.
    8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 384.
    9. Симон Детьё (Франция) — 383.
    10. Антон Смольский (Беларусь) — 382.
    11. Эдуард Латыпов (Россия) — 336...
    21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222…
    26. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...
    34. Антон Бабиков (Россия) — 129...
    36. Александр Поварницын (Россия) — 114…
    43. Максим Цветков (Россия) — 81...
    52. Василий Томшин (Россия) — 56...
    83. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

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