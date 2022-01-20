Общий зачет Кубка мира: Фийон-Майе лидирует, Логинов в топ-5

Первое место занимает француз Кантен Фийон-Майе, в гонке ставший 20-м. На второе место поднялся Эмильян Жаклен из Франции, а замыкает тройку лидеров Себастьян Самуэльссон из Швеции.
Россиянин Карим Халили, выигравший бронзу в индивидуальной гонке, поднялся с 29-го места на 21-е.
Александр Логинов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, Александр Поварницын опустился на одну позицию (36-й).
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 602.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 501.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) —484
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 458.
5. Александр Логинов (Россия) — 413.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 407.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 386.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 384.
9. Симон Детьё (Франция) — 383.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 382.
11. Эдуард Латыпов (Россия) — 336...
21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222…
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...
34. Антон Бабиков (Россия) — 129...
36. Александр Поварницын (Россия) — 114…
43. Максим Цветков (Россия) — 81...
52. Василий Томшин (Россия) — 56...
83. Матвей Елисеев (Россия) — 11.