Общий зачет Кубка мира: Фийон-Майе лидирует, Логинов в топ-5

Российский биатлонист, победивший в индивидуальной гонке в Антерсельве, поднялся с 44-го на 34-е место в общем зачете Кубка мира.

Первое место занимает француз Кантен Фийон-Майе, в гонке ставший 20-м. На второе место поднялся Эмильян Жаклен из Франции, а замыкает тройку лидеров Себастьян Самуэльссон из Швеции.

Россиянин Карим Халили, выигравший бронзу в индивидуальной гонке, поднялся с 29-го места на 21-е.

Александр Логинов занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, Александр Поварницын опустился на одну позицию (36-й).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 602.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 501.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) —484

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 458.

5. Александр Логинов (Россия) — 413.

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 407.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 386.

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 384.

9. Симон Детьё (Франция) — 383.

10. Антон Смольский (Беларусь) — 382.

11. Эдуард Латыпов (Россия) — 336...

21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 222…

26. Даниил Серохвостов (Россия) — 199...

34. Антон Бабиков (Россия) — 129...

36. Александр Поварницын (Россия) — 114…

43. Максим Цветков (Россия) — 81...

52. Василий Томшин (Россия) — 56...

83. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

