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    Вяльбе: Да, сейчас Клебо превосходен, но мы тоже тренируемся

    Прочие Лыжи Олимпизм
    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что успешное выступление норвежца Йоханнеса Клебо в дистанционных гонках не означает, что российские лыжники не смогут составить ему конкуренцию.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Лидер сборной России Александр Большунов в общем зачете «Тур де Ски» занял второе место, уступив Клебо чуть больше двух минут.

    «Саша — боец, он каждый раз нам это доказывает. Все видят, что он идет через "не могу", через тернии, надеемся, к своим звездам.

    Пугают ли результаты Клебо? Чего его пугаться-то? Да, сейчас он превосходен, но мы тоже тренируемся.

    И не только мы, а весь мир тренируется. Волков бояться — в лес не ходить», — сказала Вяльбе ТАСС.

    Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира. Все награды им были завоеваны в спринте, личном спринте и в эстафете, в личных дистанционных гонках он побед не одерживал. В нынешнем сезоне в дистанционных гонках норвежец ниже второго места не опускался.

    Главным стартом лыжников в нынешнем сезоне являются Олимпийские игры, которые пройдут 4–20 февраля в Пекине.

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