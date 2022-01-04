Вяльбе: Да, сейчас Клебо превосходен, но мы тоже тренируемся

Президент Федерации лыжных гонок Россиизаявила, что успешное выступление норвежцав дистанционных гонках не означает, что российские лыжники не смогут составить ему конкуренцию.

Лидер сборной России Александр Большунов в общем зачете «Тур де Ски» занял второе место, уступив Клебо чуть больше двух минут.

«Саша — боец, он каждый раз нам это доказывает. Все видят, что он идет через "не могу", через тернии, надеемся, к своим звездам.

Пугают ли результаты Клебо? Чего его пугаться-то? Да, сейчас он превосходен, но мы тоже тренируемся.

И не только мы, а весь мир тренируется. Волков бояться — в лес не ходить», — сказала Вяльбе ТАСС.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира. Все награды им были завоеваны в спринте, личном спринте и в эстафете, в личных дистанционных гонках он побед не одерживал. В нынешнем сезоне в дистанционных гонках норвежец ниже второго места не опускался.

Главным стартом лыжников в нынешнем сезоне являются Олимпийские игры, которые пройдут 4–20 февраля в Пекине.