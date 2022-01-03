«Тур де Ски», общий зачёт: Наталья Непряева лидирует

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1.19.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.21.
5. Хейди Венг (Норвегия) — +1.40.
6. Джессика Диггинс (США) — 1.42.
7. Татьяна Сорина (Россия) — +1.42.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) — +1.59.
9. Катарина Хенниг (Германия) — +2.10.
10. Анамария Лампич (Словения) — +2.15.
Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс. «Тур де Ски» завершится 4 января в Валь-ди-Фьемме.