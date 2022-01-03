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    «Тур де Ски», общий зачёт: Наталья Непряева лидирует

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    4 января, состоится последняя гонка — масс-старт свободным стилем. Российская лыжница Наталья Непряева, победившая в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, укрепила лидерство в общем зачёте многодневки.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

    1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.
    2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.
    3. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1.19.
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.21.
    5. Хейди Венг (Норвегия) — +1.40.
    6. Джессика Диггинс (США) — 1.42.
    7. Татьяна Сорина (Россия) — +1.42.
    8. Тереза Штадлобер (Австрия) — +1.59.
    9. Катарина Хенниг (Германия) — +2.10.
    10. Анамария Лампич (Словения) — +2.15.

    Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс. «Тур де Ски» завершится 4 января в Валь-ди-Фьемме.

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