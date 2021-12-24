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    Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.

    Александра Степанова и Иван Букин
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    Александра Степанова и Иван Букин

    Степанова и Букин набрали в произвольной программе 134,61 балла. А всего по сумме двух танцев они получили 223,37 балла.

    Степанова и Букин выиграли чемпионат России по второй раз подряд.

    Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Третьими стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись с произвольного танца из-за травмы Кацалапова на тренировке.

    Чемпионат России по фигурному катанию (Санкт-Петербург)

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Александра Степанова — Иван Букин — 223,37

    2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 207,70

    3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 195,75

    4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 195,65

    5. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный — 187,19

    6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 185,72

    7. Арина Ушакова — Максим Некрасов — 180,23

    8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 179,50

    9. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов — 166,48

    10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 163,29

    11. Влада Павленина — Александр Алексанян — 154,24

    12. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 152,49

    13. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев — 112,17

    Произвольный танец

    1. Александра Степанова — Иван Букин — 134,61

    2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 123,71

    3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 117,84

    4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 117,63

    5. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный — 112,36

    6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 110,36

    7. Арина Ушакова — Максим Некрасов — 109,96

    8. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов — 100,25

    9. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 100,14

    10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 99,01

    11. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 94,65

    12. Влада Павленина — Александр Алексанян — 92,66

    13. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев — 67,18

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