Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду

Степанова и Букин набрали в произвольной программе 134,61 балла. А всего по сумме двух танцев они получили 223,37 балла.
Степанова и Букин выиграли чемпионат России по второй раз подряд.
Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Третьими стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись с произвольного танца из-за травмы Кацалапова на тренировке.
Чемпионат России по фигурному катанию (Санкт-Петербург)
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Александра Степанова — Иван Букин — 223,37
2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 207,70
3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 195,75
4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 195,65
5. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный — 187,19
6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 185,72
7. Арина Ушакова — Максим Некрасов — 180,23
8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 179,50
9. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов — 166,48
10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 163,29
11. Влада Павленина — Александр Алексанян — 154,24
12. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 152,49
13. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев — 112,17
Произвольный танец
1. Александра Степанова — Иван Букин — 134,61
2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 123,71
3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 117,84
4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 117,63
5. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный — 112,36
6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 110,36
7. Арина Ушакова — Максим Некрасов — 109,96
8. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов — 100,25
9. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 100,14
10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 99,01
11. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 94,65
12. Влада Павленина — Александр Алексанян — 92,66
13. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев — 67,18