Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду

Фигуристыстали чемпионами России в танцах на льду.

Степанова и Букин набрали в произвольной программе 134,61 балла. А всего по сумме двух танцев они получили 223,37 балла.

Степанова и Букин выиграли чемпионат России по второй раз подряд.

Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Третьими стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись с произвольного танца из-за травмы Кацалапова на тренировке.

Чемпионат России по фигурному катанию (Санкт-Петербург)

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова — Иван Букин — 223,37

2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 207,70

3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 195,75

4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 195,65

5. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный — 187,19

6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 185,72

7. Арина Ушакова — Максим Некрасов — 180,23

8. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 179,50

9. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов — 166,48

10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 163,29

11. Влада Павленина — Александр Алексанян — 154,24

12. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 152,49

13. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев — 112,17

Произвольный танец

1. Александра Степанова — Иван Букин — 134,61

2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин — 123,71

3. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 117,84

4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 117,63

5. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный — 112,36

6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 110,36

7. Арина Ушакова — Максим Некрасов — 109,96

8. Елизавета Пасечник — Дмитрий Блинов — 100,25

9. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 100,14

10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 99,01

11. Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев — 94,65

12. Влада Павленина — Александр Алексанян — 92,66

13. Ксения Ермакова — Владислав Пантелеев — 67,18