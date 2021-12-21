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    Победу в Кубке мира 2013/2014 разделят между Мякяряйнен и Бергер

    Прочие Биатлон Допинг
    Международный союз биатлонистов (IBU) принял окончательное решение по определению победителя Кубка мира сезона 2013/2014 среди женщин.

    Тура Бергер
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    Тура Бергер

    Напомним, в связи с обвинением россиянки Ольги Зайцевой в нарушении антидопингового законодательства, ее результаты в указанном сезоне были аннулированы.

    После пересчета очков остальных участниц, выяснилось, что обладательницей трофея должна была стать норвежка Тура Бергер, а не финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен.

    Изначально IBU планировал объявить победителем общего зачета именно норвежскую спортсменку, а финке оставить сам глобус, изготовив для Бергер еще один. Однако в итоге обе биатлонистки были объявлены триумфаторами сезона.

    «Поскольку невозможно воссоздать обстоятельства, в которых обе спортсменки могли встретиться в финальных соревнованиях сезона, чтобы определить чемпиона честным путем, исполнительный комитет IBU единогласно решил присудить два "Больших хрустальных глобуса" и объявить победительницами общего зачета сезона-2013/2014 и Туру Бергер, и Кайсу Мякяряйнен.

    IBU удалось найти справедливое решение для обеих спортсменок, основанное на принципе, что чистые спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других.

    Также это свидетельствует о том, что IBU будет обеспечивать привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении антидопинговых правил», — говорится в заявлении организации.

    Также международный союз сообщил, что в ближайшее время проведет совместную церемонию награждения на одном из этапов Кубка мира.

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