Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Анси, Миронова — 8-я

Шведская биатлонистка допустила 2 промаха и прошла дистанцию в 10 км за 29 минут и 27 секунд.
Второй пришла спортсменка из Франции Жули Симон (1 промах), представительница Швеции Ханна Эберг заняла 3-е место (2 промаха).
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая финишировала 8-й, Кристина Резцова — 9-я, Ульяна Нигматуллина — 26-я, Ирина Казакевич — 28-я, Валерия Васнецова — 47-я.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2 промаха)
2. Жюли Симон (Франция) — отставание 4,2 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,6 (2)
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +13,4 (3)
5. Лиза Виттоцци (Италия) — +19,6 (1)
6. Анаис Бескон (Франция) — +30,7 (1)
8. Светлана Миронова (Россия) — +52,0 (1)
9. Кристина Резцова (Россия) — +52,4 (3)
26. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.21,0 (3)
28. Ирина Казакевич (Россия) — +02.22,0 (2)
47. Валерия Васнецова (Россия) — +03.55,7 (6)