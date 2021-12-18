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    Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Анси, Миронова — 8-я

    Прочие Биатлон
    Шведка Эльвира Эберг одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

    Эльвира Эберг
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    Эльвира Эберг

    Шведская биатлонистка допустила 2 промаха и прошла дистанцию в 10 км за 29 минут и 27 секунд.

    Второй пришла спортсменка из Франции Жули Симон (1 промах), представительница Швеции Ханна Эберг заняла 3-е место (2 промаха).

    Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая финишировала 8-й, Кристина Резцова — 9-я, Ульяна Нигматуллина — 26-я, Ирина Казакевич — 28-я, Валерия Васнецова — 47-я.

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2 промаха)
    2. Жюли Симон (Франция) — отставание 4,2 (1)
    3. Ханна Эберг (Швеция) — +11,6 (2)
    4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +13,4 (3)
    5. Лиза Виттоцци (Италия) — +19,6 (1)
    6. Анаис Бескон (Франция) — +30,7 (1)
    8. Светлана Миронова (Россия) — +52,0 (1)
    9. Кристина Резцова (Россия) — +52,4 (3)
    26. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.21,0 (3)
    28. Ирина Казакевич (Россия) — +02.22,0 (2)
    47. Валерия Васнецова (Россия) — +03.55,7 (6)

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