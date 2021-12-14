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    • Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду
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    Авербух: Пропуск ЧР фактически лишает Косторную шансов попасть на Олимпийские игры

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Хореограф Илья Авербух считает, что пропуск чемпионата России лишает фигуристку Алену Косторную шансов выступить на Олимпиаде.

    Алена Косторная
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    Алена Косторная

    Российская фигуристка получила перелом кисти. Сроки нахождения в гипсе не позволяют ей принять участие в национальном первенстве.

    «Грустная новость для всех болельщиков, для всех, кто поддерживает Алену. Мне всегда очень нравились ее выступления. Увы, от травм никто не застрахован…

    Косторная была одним из претендентов на попадание в сборную на Олимпиаду. У нее было чуть меньше шансов, чем у наших лидеров — (Камилы) Валиевой, (Анны) Щербаковой, (Александры) Трусовой, (Елизаветы) Туктамышевой.

    Пропуск чемпионата России фактически лишает ее шансов попасть на Олимпийские игры», — сказал Авербух «Р-Спорту».

    Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

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