Российские гандболистки сыграли вничью со Словенией в матче чемпионата мира

Сборнаясыграла вничью со Словенией в матче группового турнира чемпионата мира — 26:26.

Самой результативной в составе сборной России стала Екатерина Ильина, забившая семь мячей. Пять раз отличилась Елена Михайличенко.

В турнирной таблице группы 1 россиянки располагаются на первом месте, имея в активе 5 очков в трех матчах. Следом идут сборные Франции (4 очка, 2 матча), Словении (3 очка, 3 матча), Сербии (2 очка, 2 матча). Команды Польши и Черногории не имеют набранных баллов в двух играх.

В следующем туре россиянки встретятся с командой Черногории (11 декабря), после чего сыграют против француженок (13 декабря). Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал.