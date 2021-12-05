Норвежцы выиграли лыжную эстафету в Лиллехаммере, сборная России заняла второе место

Победителем стала сборная Норвегии, за которую в этой гонке бежали Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо.
Вторыми стали россияне Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.
Еще одна норвежская команда стала третьей. Четвертое место заняла вторая сборная России.
Кубок мира по лыжным гонкам
Лиллехаммер, Норвегия. Мужчины. 4 х 7,5 км
Лиллехаммер, Норвегия. Мужчины. 4 х 7,5 км
1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клэбо) — 1:14.58,7
2. Россия-2 (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов) — 0,2
3. Норвегия-2 (Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен) — 1,2
4. Россия-1 (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1,4
5. Италия (Паоло Вентура, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Федерико Пеллегрино) — 55,3
6. Швеция-1 (Фредрик Йонссон, Калле Халварссон, Лео Юханссон, Вильям Поромаа) — 58,4
7. Германия (Юнас Доблер, Лукас Бегль, Фридрих Мох, Янош Брюггер) — 58,5
8. Швейцария (Беда Клее, Юнас Бауман, Кандид Пралонг, Роман Фюргер) — 58,6
9. США-1 (Люк Джагер, Бен Огден, Гас Шумахер, Занден МакМаллен) — 1.02,5
10. Канада (Расселл Кеннеди, Антуан Сир, Оливье Левеиль, Грэм Ритчи) — 1.15,5
11. Финляндия-1 (Пертту Хювяринен, Ииво Нисканен, Реми Линдхольм, Йони Мяки) — 1.29,4
12. Франция-1 (Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув) — 2.42,2