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    Норвежцы выиграли лыжную эстафету в Лиллехаммере, сборная России заняла второе место

    Прочие Лыжи
    В норвежском Лиллехаммере состоялась мужская этафета 4x7,5 км в рамках Кубка мира по лыжным гонкам.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Победителем стала сборная Норвегии, за которую в этой гонке бежали Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо.

    Вторыми стали россияне Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

    Еще одна норвежская команда стала третьей. Четвертое место заняла вторая сборная России.

    Кубок мира по лыжным гонкам

    Лиллехаммер, Норвегия. Мужчины. 4 х 7,5 км

    1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клэбо) — 1:14.58,7

    2. Россия-2 (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов) — 0,2

    3. Норвегия-2 (Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен) — 1,2

    4. Россия-1 (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1,4

    5. Италия (Паоло Вентура, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Федерико Пеллегрино) — 55,3

    6. Швеция-1 (Фредрик Йонссон, Калле Халварссон, Лео Юханссон, Вильям Поромаа) — 58,4

    7. Германия (Юнас Доблер, Лукас Бегль, Фридрих Мох, Янош Брюггер) — 58,5

    8. Швейцария (Беда Клее, Юнас Бауман, Кандид Пралонг, Роман Фюргер) — 58,6

    9. США-1 (Люк Джагер, Бен Огден, Гас Шумахер, Занден МакМаллен) — 1.02,5

    10. Канада (Расселл Кеннеди, Антуан Сир, Оливье Левеиль, Грэм Ритчи) — 1.15,5

    11. Финляндия-1 (Пертту Хювяринен, Ииво Нисканен, Реми Линдхольм, Йони Мяки) — 1.29,4

    12. Франция-1 (Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Ришар Жув) — 2.42,2

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