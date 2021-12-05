Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Пилот команды «Мерседес»стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».

Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппена, тройку лидеров замкнул еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин сошел из-за аварии на 16-м круге. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.

Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11.825

3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531

4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633

5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613

7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475

8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606

9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505

10. Ландо Норрис (Макларен)

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212

12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249

13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл

17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл

18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл

19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл

20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл