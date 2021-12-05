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    Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппена, тройку лидеров замкнул еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.

    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин сошел из-за аварии на 16-м круге. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.

    Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.

    Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11.825
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531
    4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633
    5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121
    6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613
    7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475
    8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606
    9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505
    10. Ландо Норрис (Макларен)
    11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212
    12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249
    13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
    14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
    15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
    16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл
    17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл
    18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл
    19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл
    20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл

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