Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии

Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппена, тройку лидеров замкнул еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин сошел из-за аварии на 16-м круге. До него попал в аварию его напарник Мик Шумахер.
Перед финальной гонкой сезона в Абу-Даби Хэмилтон догнал Ферстаппена в зачете пилотов. Оба имеют в активе по 369,5 очка.
Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11.825
3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531
4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633
5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613
7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475
8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606
9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505
10. Ландо Норрис (Макларен)
11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212
12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249
13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл
17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл
18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл
19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл
20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл