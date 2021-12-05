Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Россия — 8-я

одержала победу в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

За победительниц выступали Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюли Симон и Жюстин Бреза, которые преодолели дистанцию за 1:10.30,3, использовав 4 дополнительных патрона.

Серебряные медали завоевала сборная Белоруссии (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола).

Третьими стали спортсменки из Швеции (Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг).

Сборная России в составе Кристины Резцовой (1), Ларисы Куклиной (2), Светланы Мироновой (3) и Ульяны Нигматуллиной (4) заняла 8-е место (+3.10,6; 10 доп. патронов, 0 штрафных кругов).

Кубок мира по биатлону

Женщины. Эстафета

1. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше) — 1:10.30,3 (0+4)

2. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — 57,9 (0+6)

3. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) — 1.09,6 (2+11)

4. Норвегия (Эмили Калкенберг, Тириль Экхофф, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн) — 1.09,8 (1+7)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Франциска Пройс) — 1.26,8 (0+4)

6. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Микела Каррара) — 2.58,3 (1+10)...

8. Россия (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — 3.10,6 (0+10)