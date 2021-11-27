Валиева с двумя мировыми рекордами победила на заключительном этапе Гран-при

Валиева установила сразу два мировых рекорда — в произвольной (185,29 балла) и по сумме двух программ (272,71).
Накануне Камила стала абсолютной рекордсменкой мира в женском одиночном катании, превзойдя мировое достижение в короткой программе (87,42).
Второе место в Сочи заняла Елизавета Туктамышева (229,23), третье — Майя Хромых (219,69).
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап. Гран-при России (Rostelecom Cup). Сочи, Россия
Женщины. Итоговое положение
1. Камила Валиева (Россия) — 272,71
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 229,23
3. Майя Хромых (Россия) — 219,69
4. Мэрайя Белл (США) — 210,35
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,69
6. Маделин Скиза (Канада) — 192,14
7. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 185,64
8. Рино Мацуике (Япония) — 184,36
9. Екатерина Куракова (Польша) — 175,64
10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 175,24