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    Валиева с двумя мировыми рекордами победила на заключительном этапе Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Валиева установила сразу два мировых рекорда — в произвольной (185,29 балла) и по сумме двух программ (272,71).

    Накануне Камила стала абсолютной рекордсменкой мира в женском одиночном катании, превзойдя мировое достижение в короткой программе (87,42).

    Второе место в Сочи заняла Елизавета Туктамышева (229,23), третье — Майя Хромых (219,69).

    Гран-при по фигурному катанию
    6-й этап. Гран-при России (Rostelecom Cup). Сочи, Россия
    Женщины. Итоговое положение

    1. Камила Валиева (Россия) — 272,71
    2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 229,23
    3. Майя Хромых (Россия) — 219,69
    4. Мэрайя Белл (США) — 210,35
    5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,69
    6. Маделин Скиза (Канада) — 192,14
    7. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 185,64
    8. Рино Мацуике (Япония) — 184,36
    9. Екатерина Куракова (Польша) — 175,64
    10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 175,24

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