Хэмилтона дисквалифицировали по результатам квалификации Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса»наказан по итогам квалификации на Гран-при Бразилии, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Британец дисквалифицирован из-за несоответствия регламенту «Формулы-1».

После окончания квалификации стюарды выяснили, что в машине гонщика при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешенных 85 миллиметров.

Хэмилтон лишился первого места в квалификации и стартует в спринтерской гонке с последнего места.

Ранее FIA оштрафовала пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на 50 тысяч евро за то, что он потрогал болид британца в закрытом парке.

Согласно режиму закрытого парка после квалификации или гонки запрещены эксплуатация, проверка, настройка или ремонт болидов.

В FIA подчеркивают, что действия Ферстаппена не привели к каким-либо модификациям или повреждениям двух болидов.