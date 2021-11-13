Хэмилтона дисквалифицировали по результатам квалификации Гран-при Бразилии

Британец дисквалифицирован из-за несоответствия регламенту «Формулы-1».
После окончания квалификации стюарды выяснили, что в машине гонщика при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешенных 85 миллиметров.
Хэмилтон лишился первого места в квалификации и стартует в спринтерской гонке с последнего места.
Ранее FIA оштрафовала пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на 50 тысяч евро за то, что он потрогал болид британца в закрытом парке.
Согласно режиму закрытого парка после квалификации или гонки запрещены эксплуатация, проверка, настройка или ремонт болидов.
В FIA подчеркивают, что действия Ферстаппена не привели к каким-либо модификациям или повреждениям двух болидов.